La band bergamasca Lowinsky annuncia due speciali date acustiche condivise con Helsinki, progetto solista dell’irlandese Drew McConnell. Un incontro artistico che si traduce in due appuntamenti dal vivo essenziali e senza sovrastrutture, accompagnati dall’anteprima, che ci fa molto piacere potervi mostrare, del nuovo videoclip dei Lowinsky, “Beautiful”, pezzo tratto dal loro ultimo disco “Alice inizia a capire“.

Helsinki è lo spazio personale in cui McConnell esplora sonorità tra indie folk e alternative, trasformandole in brani diretti, intensi e senza filtri. Un approccio affine a quello dei Lowinsky, con cui nel 2024 pubblica uno split che mette in dialogo due sensibilità vicine, unite da melodie sincere e spirito DIY.

La connessione tra i due progetti si consolida ulteriormente quando i Lowinsky vengono invitati ad aprire una data dei Babyshambles a Leeds, rafforzando un legame artistico che oggi trova piena espressione dal vivo.

Proprio da quell’esperienza nasce il videoclip di “Beautiful”, realizzato da Anna Lisa Pinchetti: un racconto visivo che ritrae il concerto di Leeds, catturando l’intensità del live e il momento in cui la band bergamasca ha condiviso il palco con l’universo dei Babyshambles, su invito di McConnell.

Le due date acustiche rappresentano quindi un’estensione naturale di questo percorso: set essenziali, canzoni in primo piano, nessuna barriera tra artisti e pubblico. Solo energia, feeling e un’amicizia musicale più che decennale.

Il progetto si lega inoltre all’immaginario di Helsinki, sviluppandone la dimensione più intima e diretta, in una veste acustica che valorizza scrittura e interpretazione.

Date:

29 aprile – Belafonte Cocktails, Brescia 30 aprile – Birrificio Lambrate (Adelchi), Milano

Il progetto è realizzato in collaborazione con Moquette Booking e Waddafuzz Records.