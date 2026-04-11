ll 31 marzo, a Minneapolis, Springsteen ha aperto il tour ‘Land of Hopes and Dreams’. “War” (di Edwin Starr) e “Born in the Usa” avevano aperto lo show, anticipate dalle parole di dissenso all’amministrazione del presidente Donald Trump.

Ora sono stati svelati altri due brani dallo show, ovvero l’esecuzione di “Streets of Minneapolis” e la cover di “Purple Rain” di Prince:

Il tour statunitense Bruce Springsteen si concluderà il 27 maggio a Washington. “Il tour sarà politico e incentrato su temi di attualità, su ciò che sta accadendo nel Paese. Volevo iniziare a Minneapolis e Saint Paul, e volevo concluderlo a Washington“.