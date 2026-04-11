La Sire Records ha pubblicato “Happy New Tears” di Morrissey.

Il 22 maggio, la stessa Sire Records pubblicherà in tutto il mondo un disco in vinile deluxe da 12″ di “Notre-Dame”, tratto dall’album “Make-up is a Lie“.



Il 12″ includerà sia “Hello Hell” che “Happy New Tears”, disponibili per la prima volta su vinile. Inoltre, il disco includerà una versione orchestrata inedita di “Notre-Dame”, con tutti gli archi registrati a Parigi.

Come se non bastasse ecco due (presunte) nuove date italiane di Morrissey, attenzione perchè non c’è ancora l’ufficialità, ma le locandine stanno già girando sul web, noi le abbiamo trovate su ‘Morrissey-solo.com‘. A quanto pare potrebbe essere stato un errore di chi cura il sito di Morrissey che ha svelato in anticipo le date (salvo poi cancellarle, visto che ora sul sito ufficiale non c’è nulla), date che, probabilmente, saranno ufficializzate lunedì. Biglietti, a quanto sembra, in vendita dal 17 aprile.

19 luglio, Cernobbio (CO), Lake Sound Park

21 luglio, Asti, Piazza Alfieri per Asti Musica