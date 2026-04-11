I Paycheque sono un duo composto da Alison Goldfarb e Jackson MacIntosh, che ha affinato pazientemente la propria formula sin dai primi giorni della pandemia. Ora, la coppia annuncia il proprio album di debutto, “Paycheque”, in uscita il 12 giugno via Mansions And Millions.

“Generic Actress” fa da ottimo apripista, con il suo taglio new wave e synth che infondono un mood accattivante e piacevolmente anni’80, come se ci trovassimo in un romanzo di Bret Easton Ellis a Los Angeles, con quello spirito fortemente agrocolce che riempie l’aria, passando da un party all’altro.

A proposito del singolo, i Paycheque raccontano: “A Los Angeles, quando esci, finisci per passare un sacco di tempo fuori dall’evento o dalla festa a cui hai deciso di andare. Sei sul marciapiede, sei nel parcheggio di un centro commerciale, sei in un patio. Fumi, incontri degli amici e alla fine ti rendi conto di esserti perso metà del concerto che eri venuto a vedere, non sei mai entrato nella galleria e la festa sta volgendo al termine. Questa canzone è un’ode al non riuscire mai a entrare. Dal punto di vista sonoro, pensiamo a questa canzone come a una sorta di versione synth-pop di un vecchio successo dei Cars; è il nostro tentativo di creare un inno new wave trascinante.“

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