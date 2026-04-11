Peli Gene è il nome d’arte di Gabe Parker. Il suo DIY/bedroom pop parte da una base jangle pop sposandosi al lo-fi e alla psichedelia.

“Waiting on You” è un brano solare e ricco di melodia scintillante, quasi smithsiano potremmo dire, incalzante e accattivante, che non nasconde la sua urgenza senza perdere un briciolo in leggerezza.

La canzone esplora la frustrazione di essere intrappolati in un circolo vizioso con qualcuno o qualcosa che non cambia mai veramente.

Listen & Follow

Peli Gene: Instagram