Nuovo brano per la fanciulla londinese che ben conosciamo qui a IFB, devota a un sonico shoegaze mescolato con un incisivo indie-rock.

Stiamo parlando di Violet Ultraray, che piazza la nuova “graceland” che lei stessa definisce come “una canzone che parla della propria casa e delle persone per cui faresti qualsiasi cosa. La linea di basso è nata per prima e tutto il resto si è sviluppato attorno ad essa. Graceland mi è sembrata la metafora giusta: un mito, un’aspirazione, un luogo appena fuori dalla nostra portata. Volevo che trasmettesse un senso di urgenza, ma senza rabbia. Più simile alla devozione.“

Mi piace questa struttura ipnoctica e circolare, che ci fa entrare dentro questo mondo decisamente riverberato. Un basso compatto, che si lega alla batteria e da l’indicazione ritmica costante e martellante, poi ecco la linea vocale prima che la chitarra dia l’indicazione, riempiendo il sound a dovere. Molto bella l’esplosione sonica finale che ci colpisce forte e in moto energico ed esaltante, prima di ritornare a ricolegarsi con la parte iniziale.

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