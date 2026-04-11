Credit: Michele Sanseverino

Per otto anni il silenzio.

Per otto anni il vuoto.

Per otto anni una linea sottile, quasi impercettibile, lungo la quale smarrirsi senza nemmeno accorgersene.

E poi, all’improvviso, come un segnale captato da una radio dimenticata in una stanza buia, il ritorno degli Ulan Bator. Nel cuore vivo, fragile e pulsante di un locale, il Kingston Club: un posto che respira memoria, che trattiene nelle sue pareti le storie di ieri e le lascia filtrare tra i volti e le parole di oggi. È lì che tutto riprende forma. È lì che il suono torna a farsi corpo. Come un’onda analogica — ostinata, imperfetta, obliqua, umana — la loro musica si espande nello spazio: psichedelia krautrock e noise-rock che non chiedono il permesso, che non cercano compromessi. Vibrazioni che non accarezzano, ma scavano dentro. Ritmi che non accompagnano, ma trascinano.

E forse non è un caso. Perché i tempi non sono mai stati così oscuri. Perché un’ombra famelica si insinua ovunque: non solo nelle stanze del potere, tra uomini folli e crudeli, privi di qualsiasi scrupolo, ma dentro di noi, nei nostri gesti quotidiani, nelle nostre relazioni svuotate di senso, verità e passione. Ci attraversa, ci intossica, ci incattivisce e ci divide, impedendoci la comunicazione vera — quella che non passa attraverso schermi, notifiche o identità costruite ad arte, ma attraverso la presenza, il rischio, il contatto.

Gli Ulan Bator, allora, non suonano soltanto. Tagliano l’aria. Tagliano i respiri. La loro musica corrode la tristezza sedimentata, incrina le superfici lisce dellarassegnazione virtuale, apre passaggi emotivi dentro cui infilarsi. E da queste crepe nasce qualcosa: un universo post-rock in cui la catarsi smette di essere un fatto privato, silenzioso, quasi invisibile, e diventa, invece, forza reale. Concreta. Tangibile. Collettiva.

Una forza fatta di ritmiche incalzanti e chitarre che sembrano perdere il controllo per ritrovarne uno più profondo, più autentico. Al centro, Amaury — senza maschere, senza retorica. Nessuna posa, nessuno sfoggio, nessuna menzogna, nessun eroismo da esibire. Solo un’urgenza: raccontare, attraverso il suono, ciò che siamo stati, ciò che siamo, ciò che, forse, saremo. Lo fa tra feedback e dissonanze che non cercano armonia, ma semplicemente la verità. E quando incontri band così, quando incroci persone capaci di trasformare il rumore in necessità, succede qualcosa di raro: ti liberano. Ti aiutano. Ti disintossicano.

Perché in mezzo a questo flusso continuo di immagini, parole vuote e realtà distorte, c’è un veleno che ci viene inoculato ogni giorno, a dosi sempre più massicce. E per una sera — almeno per una sera — quel veleno smette di fare effetto.