Niente male il duetto andato in onda il 9 aprile al Jimmy Kimmel Live con Gorillaz e Sparks impegnati nell’esecuzione di “The Happy Dictator”, singolo tratto dall’osannato nuovo album degli inglesi, “The Mountain“.
Ricordiamo che i Gorillaz tornano in Italia nel 2026 per il “The Mountain Tour”, celebrando 25 anni di carriera e il nuovo album uscito a marzo. La band di Damon Albarn si esibirà il 27 giugno 2026 al festival La Prima Estate (Lido di Camaiore) e il 25 luglio 2026 in Piazza Unità d’Italia a Trieste.