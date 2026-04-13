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Geraldine Samsarä (Geraldina Toselli) è una cantautrice, polistrumentista di Rimini che dal 2023 in poi ha dato vita al progetto Isolated System diventato col tempo un esperimento solista che oggi, dopo anni di live e riscrittura, arriva a pubblicare l’album “Hopeless”.

Sette brani strettamente interconnessi tra loro di cui Geraldine Samsarä ha curato ogni aspetto (musicale, visivo, testuale, produttivo). Sonorità dark che spaziano tra alt rock, post punk, metal con la batteria che detta ritmo e groove di un disco che s’ispira a PJ Harvey, Sonic Youth, Nine Inch Nails.

Grinta e immediatezza, chitarre ruvide e taglienti come quelle di “Wish” e “Tide”, elementi noise, momenti più introspettivi (“Birthday” e “Human”) altri più aggressivi come “Dying” e “Shoot”, “Loss Defeat” potente e animata sono un punto di svolta per un progetto in crescita che con questo disco assume connotati sempre più definiti.

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