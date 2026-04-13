Jack White ha tenuto un’esibizione epica al Coachella 2026.

L’ex frontman dei White Stripes è stato inserito nel cartellone solo all’ultimo minuto e sabato 11 aprile ha tenuto un set di un’ora come artista di apertura al Mojave Tent, superando la durata originaria dei 45 minuti che erano previsti per la sua esibizione.

Ha eseguito alcuni dei brani più famosi della sua carriera, tra cui “Fell In Love With A Girl”, “Seven Nation Army” e “Icky Thump” dei White Stripes, oltre a “Steady, As She Goes” dei Raconteurs.

Ricordiamo che White, dopo l’annuncio del concerto del 19 giugno a La Prima Estate, ha confermato una seconda data italiana per l’estate 2026. L’artista si esibirà a Lignano Sabbiadoro domenica 21 giugno nella suggestiva Arena Alpe Adria.