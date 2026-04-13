I Nine Inch Noize hanno tenuto il loro primo concerto insieme al Coachella lo scorso fine settimana. Parlaimo ovviamente dei Nine Inch Nails uniti alla forza dance dei Boys Noize. C’è da dire che la collaborazione c’era già stata per la colonna sonora di “Tron: Ares”.

I Nine Inch Noize hanno suonato al Sahara Tent del Coachella durante lo scorso fine settimana.

I Nine Inch Nails hanno annunciato proprio un nuovo album in collaborazione con Boys Noize.

Il progetto è stato confermato, alcuni giorni fa, tramite un nuovo post su Instagram pubblicato dai Nine Inch Nails e da Boys Noize, che recita: “NINE INCH NOIZE • HALO 38 • 17 APRILE •” “Halo 38″ sta specificamente per l’etichetta che i Nine Inch Nails usano per ciascuno dei loro progetti, con il nuovo album dei Nine Inch Noize che rappresenta la 38ª uscita nella loro discografia. Un nuovo cartellone pubblicitario che anticipava l’album è stato anche installato lungo la strada per Indio, in California, dove si svolge il Coachella. “Nine Inch Noize. Album in uscita il 17/04/26“, recitava il cartellone.

Boys Noize si è unito ai Nine Inch Nails anche per il tour “Peel It Back” della band; durante lo spettacolo, il trio emergeva al centro dell’arena per un DJ set sul palco B, che includeva remix di Boys Noize di brani dei Nine Inch Nails come “Closer”, “Came Back Haunted”, “Vessel” e altri.