Uscito nel 2001, “La mia generazione ha perso” di Giorgio Gaber è un album dalla grande forza espressiva e letteraria – chiosa di un’ampia produzione cantautoriale del vecchio millennio – con canzoni ancora di straordinaria attualità, nelle quali Gaber mette a nudo il malcostume della società e della politica, ma soprattutto esprime fiera malinconia per il periodo delle lotte ideologiche e per una generazione che sapeva scendere in piazza e gridare con forza le proprie ragioni. Tuttavia è una generazione che ha perso, come recita Gaber ne “La mia razza in estinzione”. Ha perso per colpe proprie, per essersi imborghesita, accontentandosi di un apparente benessere, adeguandosi al conformismo.



Dieci anni prima Fabrizio De André aveva sviluppato lo stesso tema ed era giunto alla stessa conclusione ne “La domenica delle salme”, a chiosa di un lungo percorso personale in versi e in musica. Il coro di vibrante protesta, contro le storture della società, alla fine della canzone, è solo un canto di grilli: non c’è più “nessuno che si incazza“, citando il Gaber de “La mia razza in estinzione”. De André cantava: “la domenica delle salme gli addetti alla nostalgia accompagnarono tra i flauti il cadavere di Utopia“. Quell’utopia che aveva ispirato i moti sessantottini, l’immaginazione al potere, quella volontà di rompere gli schemi precostituiti e imposti della società e soprattutto di ridurre le diseguaglianze create da quella società. Un’utopia, morta e seppellita. Come il volo del gabbiano nella gaberiana “Qualcuno era comunista”, traccia conclusiva de “La mia generazione ha perso”. C’era chi apparteneva “a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita“, ma “molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare“. Dal sogno del volo all’inserimento in una società consumistica, materialistica e che uniforma; l’uomo inserito che “attraversa ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana“, vivendo in quel tipo di società, e “il sogno si è rattrappito”, d’altra parte l’utopia era definitivamente morta e seppellita.



“La mia generazione ha perso” è un disco nichilista, di una potenza fragorosa, passata inosservata. Parliamo di Giorgio Gaber, l’uomo che nel 1980, in “Io se fossi Dio”, realizzò la più grande invettiva in musica mai realizzata prima, attaccando tutti i partiti politici, compresi quelli di governo, “smitizzando” Aldo Moro, ma puntando il dito anche sulla società, sulla mediocrità del piccolo borghese (“misero e meschino“), altresì sul giornalismo e sulla magistratura (in questo caso nella versione alternativa di questo brano, presentata negli anni ’90).



E Gaber si scaglia con forza, contro la falsa solidarietà e il buonismo forzato. “Il potere dei più buoni” è una canzone da maneggiare con cura, in quanto può essere strumentalizzata per i suoi versi “Perché il mio motto è l’accoglienza. Penso al problema degli albanesi dei marocchini, dei senegalesi. Bisogna dare appartamenti ai clandestini e anche ai parenti. E per gli zingari degli albergoni coi frigobar e le televisioni“. Nel prendere in giro questo approccio alla materia immigrazione, Gaber non dice di mettere muri e non curarsi del prossimo, non abbraccia il credo di una fazione politica oggi molto in voga, ma la sua è un’accusa per chi cavalca, per scopi elettorali, queste tematiche. Bollare “La mia generazione ho perso” come un disco di destra, significa aver capito poco della poetica di Gaber. D’altro canto il cantautore si scaglia, con forza, anche contro la Chiesa più conservatrice e soprattutto con la Chiesa che fa politica, con il verso “E vedo anche una Chiesa che incalza più che mai Io vorrei che sprofondasse con tutti i Papi e i Giubilei” (infatti è UNA Chiesa, non LA Chiesa).



Gaber, ne “Il potere dei più buoni”, non attacca gli ambientalisti e le loro battaglie, ma gli eccessi, e i politici che appunto cavalcano questi temi. Perché la classe politica mira a cercare visibilità: “E’ bello sentirsi buoni usando i soldi degli italiani“. Alla politica servono posizioni equilibrate e interventi ragionati, mentre la politica, che sia di destra, di sinistra e di centro, parla troppo di pancia e alla pancia degli italiani. Italiani che non sono affatto risparmiati dalle invettive di Gaber: “Si può”, versione aggiornata del brano di metà anni ’70 che era focalizzato sugli appartenenti al movimento “sessantottino”, diventa di ampio raggio, prendendo in giro tutte le nuove mode e i modelli imposti dalla televisione, la finta libertà dell’uomo moderno che può far tutto, ma che ha perso la capacità di pensare con la propria testa. “Il conformista” è a sua volta un uomo che salta da un’ideologia all’altra a seconda del momento. “L’obeso”, dove l’obesità è figurata, non quella fisica, è l’uomo moderno, l’italiano “americanizzato” che fagocita tutto, “idee, opinioni, computer, cellulari, dibattiti, canzoni, riforme, il sogno dell’Europa, le riforme, i parlamenti, film d’azione, libri d’arte“.

E tornando alla dicotomia tra “Destra-Sinistra”, nella celebre canzone che Gaber presentò in diretta televisiva su Rai 1, in un programma di Adriano Celentano, essa si snoda tra luoghi comuni e modi di fare, tra “etichette” in pratica, colmando il sopraggiunto vuoto ideologico dei due movimenti di pensiero politico.

“Destra-Sinistra” è la canzone più nota di questo disco capolavoro, che difetta a mio parere, sostanzialmente, per un solo errore concettuale: la collocazione della canzone “Verso il terzo millennio” come seconda traccia dell’album, quando è invece, a mio modo di vedere, l’ideale conclusione della “tracklist”. In questo brano Gaber parla con se stesso, con quel se stesso che ha scritto le canzoni de “La mia generazione ha perso”. “Tutto è osceno“, tutti gli individui si sono adeguati a un conformismo che piega pericolosamente verso il basso. Ma non è così, è il monito dell’altro “Signor G.”: “Sta sprofondando il mondo. Ma io ti voglio dire che non è mai finita, che tutto quel che accade fa parte della vita“.

Gaber non si pone a giudice supremo, già negli anni ’80 si è reso conto “di non essere Dio” e nei suoi versi sprezzanti, nell’analisi impietosa della nostra società, c’è anche molta autocritica. Non è un “nostalgista” dei tempi passati, consapevole che prima non si stesse meglio. Gaber richiama così l’uomo a riscoprire il senso dell’appartenenza (“Canzone dell’appartenenza”), a essere solidali con il prossimo, ma in modo sincero, ed esalta il ruolo dell’amore.

Perché in tempi di crisi, l’amore è un rifugio sicuro: “La vita è piena di ingiustizie e di soprusi veri“, canta Gaber nel brano “Un uomo e una donna”; infatti l’amore è un punto di ripartenza, una rinascita, che permette di “riparlare del mondo non più come condanna, ma cominciando da noi, un uomo e una donna“.



Ecco perché, “nonostante il mondo stia sprofondando“, ci sarà sempre una luce che illuminerà il cammino, a infondere ottimismo. Perché ci sarà sempre una rinascita, quando sarà l’amore, il vero amore, a guidare le azioni dell’uomo e della donna.



Riscoprire l’amore è la salvezza, anche nella più rovinosa delle sconfitte. “Ama il prossimo tuo come te stesso“, recita d’altra parte il comandamento più importante della religione cristiana.

L’articolo, nella sua forma originale, è opera di Riky Giannini e lo trovate su “L’Abcb – Il Caffè di Riky”. Ringraziamo ovviamente Riccardo Giannini per la gentile concessione.

Pubblicazione: 13 aprile 2001

Durata: 61:24

Dischi: 1

Tracce: 12

Genere: Rock, Pop

Etichetta: CGD East West

Tracklist:



Si può

Verso il Terzo millennio

Il conformista

Quando sarò capace di amare

La razza in estinzione

Canzone dell’appartenenza

Il potere dei più buoni

Un uomo e una donna

Destra-Sinistra

Il desiderio

L’obeso

Qualcuno era comunista (prosa)