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A dieci anni dalla sua nascita, VIVA! Festival continua a ridefinire il proprio linguaggio, annunciando i nuovi nomi dell’edizione 2026: artisti che incarnano pienamente la visione sonora e culturale che da sempre anima la manifestazione. Dopo i primi nomi, Polo & Pan e Darkside, entrambi in esclusiva nazionale, il programma si arricchisce di nuovi protagonisti.

Il 31 luglio, insieme ai già annunciati Polo & Pan la Valle d’Itria accoglierà Birthh e Giorgio Poi, due voci tra le più sensibili e riconoscibili della scena contemporanea italiana.

Birthh, progetto di Alice Bisi, porta sul palco un universo sonoro intimo e stratificato, in cui elettronica, dream pop e ricerca emotiva si fondono in una narrazione personale e magnetica. La sua musica attraversa confini geografici e linguistici, dialogando con una dimensione internazionale senza perdere profondità e autenticità.

Giorgio Poi, con il suo stile sospeso tra cantautorato e sperimentazione, rappresenta invece una delle scritture più raffinate del panorama italiano. Le sue melodie oblique e i suoi testi evocativi costruiscono paesaggi sonori che si intrecciano perfettamente con l’atmosfera senza tempo della Valle. Il suono senza tempo di Polo & Pan, tra pop, house e il loro inconfondibile french touch, torna con “22:22″, pubblicato a marzo del 2025.

Il 1 agosto, Prima Stanza a Destra, John Glacier e Overmono vanno ad aggiungersi a Darkside (questi ultimi tre in esclusiva nazionale), e saranno i protagonisti di una giornata che guarda con decisione alle traiettorie più innovative della scena globale.

Prima Stanza a Destra porta al festival un immaginario sonoro intimo e contemporaneo, in cui scrittura emotiva e sperimentazione elettronica si intrecciano in modo essenziale e diretto. Il suo approccio, sospeso tra narrazione personale e ricerca timbrica, aggiunge alla giornata una dimensione più raccolta e introspettiva, in dialogo con le energie più fisiche del programma.

John Glacier, tra le figure più interessanti dell’underground britannico, mescola spoken word, rap e suggestioni elettroniche in un flusso ipnotico e minimale. La sua estetica sfugge alle definizioni, creando uno spazio sonoro in cui identità e sperimentazione convivono in equilibrio instabile. Overmono, duo gallese tra i più influenti dell’elettronica contemporanea, porterà al festival un set carico di energia e tensione emotiva. La loro capacità di fondere UK garage, techno e breakbeat in un linguaggio immediato e potente li ha resi un punto di riferimento internazionale, perfettamente in sintonia con lo spirito di VIVA!. Darkside: Nicolás Jaar e Dave Harrington porteranno on stage “Nothing”, il terzo, incredibile album in studio.

Questi nuovi annunci delineano un percorso artistico che continua a muoversi tra introspezione e collettività, tra radici e visioni future. Ancora una volta, VIVA! non è solo un festival, ma uno spazio in cui i suoni si trasformano in esperienza condivisa, e in cui ogni artista contribuisce a costruire un racconto più ampio.

Biglietti QUI:

Ticket Day1

https://dice.fm/event/eobb76-viva-2026-day-1

Ticket Day2

https://dice.fm/event/nvwwa8-viva-2026-day-2

Pass 2 Days: 31 luglio – 1 agosto

https://link.dice.fm/2days

Pass 3 Days: 31 luglio – 2 agosto (con alba)

https://link.dice.fm/3days