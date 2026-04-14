Ah, i nostri vicini francesi non sbagliano mai un colpo. Sia che si tratti di shoegaze che di indie-pop ecco che dal cilindro sanno sempre estrarre qualcosa che cattura la nostra attenzione.

In questo caso parliamo dei Doggy, formazione che davvero non conoscevo e ci regalano piccole perle guitar-pop in bilico tra twee e Belle and Sebastian, con slanci melodici molto piacevoli e adatti a farmi trovare un po’ di conforto e di sorrisi mentre sono qui a casa con la febbre alta.

<a href="https://doggy3.bandcamp.com/album/un-jour-parfait">Un jour parfait by Doggy</a>

Arpeggi deliziosi, varietà melodica, scorrevoli e divertenti e la lingua francese che si sposa alla perfezione. Insomma, un disco che vi consiglio di non lasciar scappare.

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Doggy: Bandcamp