Credit: Ebru Yildiz

I Nation Of Language hanno pubblicato una cover di “Tougher Than The Rest” di Bruce Springsteen.

Disponibile ora in formato digitale – un’edizione limitata in vinile è in arrivo via Sub Pop (1000 copie) – “Tougher Than The Rest” viene, ovviamente, reinterpretata secondo lo stile della band.

Ian Richard Devaney dei Nation Of Language dice questo riguardo al brano…

“Come tanti giovani del New Jersey, sono cresciuto ascoltando Springsteen, ma questa canzone in qualche modo mi era sfuggita in quel periodo formativo. L’ho scoperta davvero solo negli ultimi anni, e da allora mi ha seguito ovunque. Ricordo di aver concluso un concerto particolarmente emozionante da qualche parte nel bel mezzo del tour dello scorso anno, e il nostro tecnico del suono, Skinny, ha iniziato a suonarla come musica di chiusura. Mi ha colpito così tanto che sono rimasto lì, appena fuori dal palco, ad ascoltare il resto della canzone a tutto volume, mescolata ai rumori di tutte le persone che si aggiravano per il locale.“

“Quando alla fine abbiamo deciso di provare a fare una nostra versione della canzone, per fortuna avevamo a disposizione uno Yamaha CS-80, lo stesso modello di sintetizzatore che è stato ampiamente utilizzato durante le sessioni di Tunnel of Love nel ’87. Sapere che stavamo lavorando con alcune delle stesse texture dell’originale ha reso un po’ meno scoraggiante fare una cover di Bruce.”

Ricordiamo che I Nation of Language suoneranno in Italia il 27 giugno 2026 al festival La Prima Estate di Lido di Camaiore (Lucca). La band synthpop americana si esibirà sul palco del Parco BussolaDomani prima dei Gorillaz e dei Wolf Alice.