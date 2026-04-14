A febbraio i Temples avevano annunciato il loro quinto LP, “Bliss”, in arrivo il prossimo 26 giugno via V2 Records a distanza di poco più di tre anni dal precedente, “Exotico“.
Oggi la band psych-rock di Kettering annuncia il suo tour europeo a supporto della nuova release, che passerà anche dall’Italia con due date nel mese di ottobre.
Gli appuntamenti con il gruppo inglese sono previsti per mercoledì 21 al Circolo Magnolia di Segrate (MI) e per giovedì 22 al Locomotiv Club di Bologna.
I biglietti per i due live-show italiani, che saranno disponibili dalle ore 11 di venerdì 17 aprile, si potranno trovare su ‘Dice.fm’ al costo di 28,59 € (MI) e 25 € (BO).
I Temples inoltre hanno appena rilasciato il nuovo singolo “Vendetta”, accompagnato da un video del cantante e chitarrista James Bagshaw.
Proprio il frontman parla del nuovo brano e racconta:
All’improvviso ci siamo ritrovati con un campione che ricordava quasi i Justice e i Daft Punk, per poi trasformarsi in qualcosa che potrebbe essere una reinterpretazione moderna della musica dance, come un brano di David Guetta o Avicii.