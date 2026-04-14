Alvaro Sanabria, Public domain, via Wikimedia Commons

James Walsh degli Starsailor e Ben Ottewell dei Gomez torneranno in Italia nel mese di dicembre.

Saranno ben quattro le date insieme nel nostro paese dei due storici musicisti britannici.

Gli appuntamenti con loro sono previsti per giovedì 3 ai Giardini Luzzati di Genova, per venerdì 4 al Borgo Santa Brigida 5/a di Parma, per sabato 5 al Revolution Club di Colceresa (VI) e per domenica 6 all’Arci Bellezza di Milano.

I biglietti per gli show lombardo costano 19,55 € e sono già disponibili su ‘Dice.fm‘, mentre non conosciamo ancora i prezzi e gli eventuali canali di prevendita per gli altri tre live, che verranno presumibilmente svelati nelle prossime settimane.