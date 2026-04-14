La Rock & Roll Hall of Fame questa volta si accorge di Manchester: i Joy Division / New Order ne entrano a far parte in questo 2026 insieme a Billy Idol, Oasis, Sade, Iron Maiden, Phil Collins, Luther Vandross e Wu-Tang Clan.
Quest’anno, la rosa di candidati contava molti altri artisti. Ci sono molti nomi grossi non ammessi nella Hall of Fame, parliamo di artisti come Lauryn Hill, Black Crowes, Jeff Buckley, Melissa Etheridge, INXS.
La 41esima cerimonia di induzione si terrà il 14 novembre al Peacock Theater di Los Angeles.
Ci fa molto piacere trovare finalmente valorizzato il post-punk dei Joy Division, così come l’aspetto più dance dei New Order. Naturalmente Manchester viene celebrata anche dal nome degli Oasis. Sobrietà ed eleganza per Sade, rock e punk invece in casa Billy Idol. Sugli Iron Maiden, beh, c’è poco da dire, se non vere e proprie istituzioni dell’ heavy metal.