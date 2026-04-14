Credit: Elisa Perazzoli

Ebbene sì, finalmente l’attesa è finita. I Maruja sono tornati in Italia.

Nella nostra intervista, realizzata in realtà alcuni mesi fa, ci avevano raccontato dettagli interessanti sulla loro carriera e soprattutto sul loro primo album, “Pain To Power“, uscito lo scorso settembre, dopo anni di EP e di singoli.

Come avevamo scritto nella recensione del disco, la band originaria di Manchester non ha messo limiti di genere alla sua musica e questo ce li ha fatti apprezzare davvero tanto: la curiosità di scoprirli anche dal vivo, dopo aver letto comunque ottime cose sui loro live-show in passato, è davvero tanta.

Credit: Elisa Perazzoli

Come tanti già sapranno il concerto era già andato sold-out lo scorso autunno: la data originaria era a fine novembre, ma è poi stata spostata a causa di un problema di salute di uno dei componenti del gruppo britannico e viene recuperata stasera.

La grande sala della Santeria Toscana 31 si riempie man mano che si avvicina l’ora del concerto e, pochi attimi prima delle nove e venti, ecco finalmente arrivare sul palco i Maruja, mentre su un lato, proprio vicino al sassofonista Joe Carroll, è appesa una bandiera della Palestina.

La setlist ovviamente si basa per la maggior parte sulle canzoni di “Pain To Power”, ma recupera anche qualche brano dagli EP degli ultimi anni, tralasciando invece quelli più vecchi, quasi a voler mostrare ai fan la faccia odierna della loro musica.

Ad aprire la serata, proprio come il loro album più recente, ci pensa “Bloodsport”: l’inizio è un vero e proprio delirio. Siamo colpiti in faccia dal rap duro e cattivo del frontman Harry Wilkinson supportato dall’intensissimo drumming di Jacob Hayes, una vera e propria furia, decisamente più pesante che su disco, mentre il sax determinato di Joe Carroll aggiunge ulteriore adrenalina. Da lì a qualche attimo il tono si fa più riflessivo e tranquillo, il suono del sax diventa più rilassato e jazzy, i fan cantano insieme alla band inglese e poi di nuovo via a un’altra botta di energia incredibile con grida viscerali in un continuo cambio di velocità.

Credit: Elisa Perazzoli

Subito dopo ecco “Trenches”, un’altra bomba vera e propria, rabbiosa e carica all’infinito, dove il basso di Matt Buonaccorsi e il sax di Carroll recitano la parte dei protagonisti con la loro esplosività, mentre le grida di Wilkinson arriva dritte per dritte sui numerosi presenti con una certa ferocia.

Dopo i continui cori “Free Palestine” (che si ripeteranno più volte nel corso della serata) alla fine della successiva “Break The Tension”, ecco “Zeitgeist”, estratto dall’EP “Connla’s Well” (2024), che vede finalmente Harry prendere la sua chitarra: la follia del sax è subito accompagnata da un drumming feroce, l’atmosfera si fa cupa, mentre il frontman grida dentro al suo microfono e nel frattempo inizia una vera e propria follia sonora rumorosa e vorticosa, prima di lasciare spazio a una delle tante e lunghissime jam di questa serata.

Splendida poco più avanti anche “Born To Die”: la voce di Wilkinson è più rilassata e tranquila. Mentre godiamo dei fantastici assoli dai toni jazzy del sax di Joe (con tanto di applauso spontaneo da parte dei numerosi presenti), percepiamo anche il dolore sia nei vocals del frontman che nella strumentazione; poi escono la rabbia, la follia e l’intensità che sembrano ricordarci i Rage Against The Machine, mentre la tensione continua a crescere, prima di una chiusura con atmosfere decisamente più calme.

Credit: Elisa Perazzoli

A seguire ecco “Saoirse”, probabilmente la nostra canzone preferita di “Pain To Power”: l’inizio è molto tranquillo con il solito sax a recitare la parte del protagonista e delle atmosfere post-rock incredibili che ci entrano sotto pelle e ci commuovono. “It’s our differences that make us beautiful“, canta Harry, mentre la sua forza emotiva si fa sempre più intensa, sebbene i toni rimangano ancora bassi, prima di lasciare spazio a un’altra lunga jam piuttosto delicata e gentile.

“Look Down On Us”, invece, riprende quella cattiveria esplosiva che avevamo trovato prima: non c’è un secondo di calma, il sax di Carroll impazzisce totalmente, la chitarra di Wilkinson e il basso di Buonaccorsi si fanno sempre più rumorosi e il coro ricorda i Public Enemy nella loro versione più intensa. I toni cambiano più volte tra il delicato e il delirante, ma il livello di emozioni rimane sempre e comunque molto alto.

Dopo un discorso da parte di Harry a favore dei popoli oppressi dalle guerre, come lo Yemen e la Palestina, e dopo aver fatto alzare il pugno sinistro in aria ai numerosi fan presenti in sala oggi, è la strumentale “Resisting Resistance” a chiudere la serata: anche qui l’intensità trova ritmi diversi, ma la qualità non manca mai.

Un roller coaster di emozioni e di intensità per un’ora e mezza di grande valore, generi musicali che cambiano senza problema alcuno e tanta bellezza sonora: usciamo dalla venue di viale Toscana sotto una leggera pioggia primaverile, ma decisamente soddisfatti.