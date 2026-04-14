The Anchoress è tornata con il nuovo singolo “I Had a Baby Not A Lobotomy” e con i dettagli sul nuovo album “As We Once Were“.

Il primo album della cantautrice gallese dopo l’acclamato “The Art Of Losing” del 2021 uscirà il 7 agosto, anticipato proprio da quetso brano che vede la partecipazione di Gwenno: la canzone affronta i pregiudizi sulle giovani madri e “una litania ironica di tutte le cose stupide che la gente mi ha detto quando ho avuto un bambino“, come ha spiegato Davies.

“Gran parte di questo disco è nato dai primi anni di vita di mia figlia, e volevo davvero raccogliere e mettere in evidenza tutti i cliché, gli stereotipi e le stronzate che la gente dice alle donne che hanno avuto figli e che io stessa ho incontrato“, ha detto la Davies a NME. “Ho iniziato a prendere appunti sul mio iPhone, scrivendo semplicemente ogni cosa che sentivo uscire dalla bocca delle persone: dal presupposto che non avrei più fatto tour, all’affermazione che senza dubbio mi sarei ‘addolcita’ e avrei subito una sorta di trapianto di personalità“.

Davies descrive “As We Once Were” come “una conversazione tra quattro generazioni di donne“.

“Man mano che tiravo i fili, ho intrapreso un viaggio nel mio passato genetico e in quello culturale per ricomporre me stessa in qualcosa di simile al kintsugi giapponese. Sebbene, come recita il brano che dà il titolo all’album, “Non potremo mai essere più come una volta”, il kintsugi ci mostra come valorizzare le nostre cicatrici come simbolo di forza e resilienza“.