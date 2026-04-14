credit: Brennan Buccanan

Bella Union ha messo sotto contratto Family Stereo, nome d’arte del cantautore Blake Watt, che presenta il suo album di debutto “The Thread“, in uscita il 31 luglio. Un album, come ci dicono le note stampa, di riflessioni dal sapore folk e dai tratti delicati sulla distanza e la connessione, “The Thread” è al tempo stesso dinamico e sottilmente cinematografico, con una precisione sapientemente costruita che testimonia un talento in rapida maturazione.

Per accompagnare l’annuncio, Blake ha condiviso il suggestivo primo singolo “Fault Lines”, un brano che parla di come notare i punti di tensione nelle relazioni e di come districarsi negli spazi tra le persone, guidato da un motivo di chitarra insistente e da synth eterei sostenuti da un ritmo pulsante.

“The Thread” arriva sulla scia di una serie di singoli del venticinquenne Blake, figlio di Tracey Thorn e Ben Watt degli Everything But The Girl. L’evoluzione rispetto a quei primi lavori è evidente, ma è il tipo di evoluzione che preferisce affinare piuttosto che abbellire. Come dice Blake: “Penso che il mio modo di scrivere sia diventato più essenziale. Trovo sempre più spesso che la semplicità sia meglio. Adoro raccontare una storia nel modo più semplice possibile o trasmettere un’emozione nel modo più semplice possibile, senza troppi fronzoli.“

Ex batterista, Blake ha iniziato a orientarsi verso queste canzoni di viaggio e distanza quando ha iniziato a suonare la chitarra a 15 anni. Influenzato da artisti come Elliott Smith, John Martyn, Bob Dylan, Neil Young e Adrianne Lenker, ha fatto i primi passi nel folk-pop con canzoni come “Robot Boy” e “My Favourite Band”; gemme stravaganti con un senso distintivo di leggerezza e melodie spontanee. Ora è pronto a un passo importante.

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