Un paio di settimane fa Courtney Barnett ha pubblicato, via Mom+Pop / Fiction Records, il suo attesissimo quarto LP, “Creature Of Habit“, dopo un’attesa durata oltre cinque anni.
Accompagnata da Stella Mozgawa (batteria) e Bones Sloane (basso), la musicista nativa di Sydney ne ha approfittato per un passaggio alla nota radio KEXP di Seattle.
Oltre a una breve intervista con la sempre preparatissima DJ Cheryl Waters, l’australiana ha suonato anche quattro nuovi pezzi, tutti estratti dalla sua fatica più recente.
Setlist:
Stay In Your Lane
Mantis
Mostly Patient
Sugar Plum