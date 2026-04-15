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Abbiamo conosciuto i Glimmer qualche mese fa attraverso la nostra rubrica “Brand New”.

La band indie-rock di Brooklyn ha pubblicato il suo ottimo esordio sulla lunga distanza, “Get Weak“, lo scorso ottobre e ora loviene a presentare anche in Italia.

Sono ben quattro le loro date nel nostro paese nel mese di luglio previste per mercoledì 8 al Monk Club di Roma, giovedì 9 all’Hana-Bi di Marina Di Ravenna (RA), venerdì 24 ai Bagni Elsa di Fano (PU) e sabato 25 all’Annibale Fest (presso il Lumen) di Firenze.

Il live romagnolo e quello marchigiano saranno a ingresso gratuito, mentre non conosciamo ancora il costo dei biglietti e gli eventuali canali di prevendita per lo show laziale e per quello toscano.