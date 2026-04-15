Credit: Waterpistol Band

“She Flies” è il nuovo travolgente singolo dei Waterpistol e segue il singolo precedentemente pubblicato “Felin”.

L’uscita di “She Flies” arriva insieme alla notizia del debutto discografico della band, l’EP “Hey Harry”, in uscita quest’estate, che conterrà “She Flies” e “Felin”. A proposito della nuova uscita, il cantautore Harry Watton ha dichiarato: “Come direbbe qualsiasi buon poeta, parla di molte cose e di niente in particolare.“

Formati dai resti di vari progetti creativi accantonati, i Waterpistol hanno tenuto il loro primo concerto insieme nell’aprile 2023. Dopo essersi fatti un nome con il loro scintillante singolo di debutto “Living in a Dream”, che da allora ha raggiunto quasi 30.000 ascolti su Spotify, i sei membri del gruppo hanno profuso le loro energie per fondere la spavalderia del rock ’n’ roll dell’epoca d’oro con le trame nebulose dello shoegaze degli anni ’90, creando un sound plasmato da alcune delle loro più grandi influenze: The Brian Jonestown Massacre, Shack e The La’s.

Ora eccoli qui, travolgenti con il loro rock classico che però si muove benissimo nel presente, risultando coinvolgente e accattivante senza risultare fuori tempo massimo.

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