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I Loose Buttons tornano con “Come to Brazil”, un brano che vive nella tensione tra illusione e devozione, l’euforia dell’ego di essere desiderati contrapposta alla connessione reale che sopravvive quando le luci si spengono. Morbido e leggero in apparena in realtà cresce con il passare dei minuti e diventa emotivamente fortissimo, non perdendo nulla in orecchiabilità ed eleganza. Un pop-rock dalle tante sensazioni e capace di muoversi sinuoso fino ad arrivare alla nostra testa e al nostro cuore.

Il singolo anticipa anche il loro nuovo album “You Came To See Magic”, in uscita il 21 agosto.

“Abbiamo cercato di tirare fuori il coniglio dal cappello per gran parte della nostra vita, infilandolo in canzoni di meno di tre minuti e sperando che funzionasse“, dice Eric Nizgretsky dei Loose Buttons. “A un certo punto mi sono reso conto che se lo fai abbastanza a lungo con le persone che ami, smette di sembrare un trucco. Le persone che sono al tuo fianco durante tutto questo, diventano quelle che vuoi intorno a te anche molto tempo dopo che le luci si sono spente; nei momenti migliori della vita e in quelli più difficili. Ci presentiamo tutti alla ricerca di qualcosa di meglio, e alla fine ti rendi conto che il coniglio è già fuori dal cappello. È questo il per sempre che c’è dentro. Sei venuto a vedere la magia.“