Credit: Hörður Sveinsson

John Grant ritornerà in Italia nel prossimo mese di dicembre.

L’ex componente degli Czars ha poi proseguito la sua carriera con finora ben sei album solisti, il più recente dei quali è “The Art Of Lie” (2024), un lavoro raffinato e stratificato che unisce arrangiamenti sofisticati a una scrittura ancora più diretta e tagliente. Tra atmosfere cinematiche, synth avvolgenti e momenti di intensa vulnerabilità, l’album esplora identità, memoria e disillusione con uno sguardo lucido e contemporaneo, confermando Grant come uno dei narratori più incisivi della sua generazione.

Saranno due le sue date nel nostro paese previste per giovedì 10 al Teatro Verdi di Busseto (PR) all’interno del Barezzi Festival e per venerdì 11 all’Arci Bellezza di Milano.

I biglietti per il live emiliano sono già disponibili a un costo che va dai 33 ai 40 € + d.p. a secondo del posto scelto su ‘Postoriservato.it‘, mentre quelli per lo show lombardo si possono trovare a 24,99 € su ‘Dice.fm‘.