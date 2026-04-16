marco annunziata from Italy, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Gran colpo per il No Borders Music Festival di Tarvisio (UD).

La rassegna friulana annuncia oggi una doppietta davvero interessante composta da Elvis Costello e da Tom Smith, frontman degli Editors, qui in versione solista, a supporto del suo debutto full-length, “There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light“, uscito lo scorso dicembre via PIAS.

L’appuntamento con i due musicisti inglesi è previsto per sabato 11 luglio al Lago Superiore di Fusine a Tarvisio (UD) con inizio alle ore 14.

I biglietti per il loro concerto sono già disponibili al costo di 50 € + d.p. su ‘Ticketone.it‘.

Ricordiamo inoltre che Costello si esibirà il giorno dopo anche all’Arena Santa Giuliana di Perugia all’interno dell’Umbria Jazz.