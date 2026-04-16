Gran colpo per il No Borders Music Festival di Tarvisio (UD).
La rassegna friulana annuncia oggi una doppietta davvero interessante composta da Elvis Costello e da Tom Smith, frontman degli Editors, qui in versione solista, a supporto del suo debutto full-length, “There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light“, uscito lo scorso dicembre via PIAS.
L’appuntamento con i due musicisti inglesi è previsto per sabato 11 luglio al Lago Superiore di Fusine a Tarvisio (UD) con inizio alle ore 14.
I biglietti per il loro concerto sono già disponibili al costo di 50 € + d.p. su ‘Ticketone.it‘.
Ricordiamo inoltre che Costello si esibirà il giorno dopo anche all’Arena Santa Giuliana di Perugia all’interno dell’Umbria Jazz.