Matteo Berti (batteria, drum-machine) e Giulio Polloniato (voce, chitarra elettrica) accompagnati da Massimiliano Brunetta (piano e synth) e Alberto Gusi (basso elettrico) rivelano pienamente la particolarità e il talento del progetto Gin Sonic nato nella primavera del 2025 e arrivato con grande naturalezza al primo EP per Costello’s.

Molta spontaneità e consapevolezza, un velo di nostalgia nei cinque brani che vanno a comporre “Pausa Merenda” che parte dai ricordi d’infanzia, il sapore “dei pomeriggi passati in collina, delle corse notturne“, tra mansarde e attimi da fotografare. Sogno e realtà che s’incontrano e si scontrano tra morbida psichedelia, indie pop e l’indole cantautorale di “Tempo per te”.

Decisamente più rock “Punkina”, scanzonata e solare “Piangere” con tastiere e percussioni, ottimo il dinamismo di “Termoelettrica”, riflessive e evocative le melodie di “L’età” che tra le feste techno in centro e la ricerca della felicità costruiscono un mondo dove il confine tra giovinezza e maturità è piacevolmente sfumato e la musica resta libera di esprimersi.

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