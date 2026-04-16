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Perché quando le cose vanno male diamo sempre la colpa agli altri si chiedono i The Monkey Weather in questo nuovo EP uscito per Ammonia Records e prodotto da Alessandro Gallo al Digital Lake Studio. Canzoni lucide, immediate, che trovano il giusto equilibrio tra rock e melodia parlando della lotta infinita tra vizi e virtù.

Paul Deckard, Jolly Hooker, Miky The Rooster e Toby K. Wizard mettono a frutto la lunga esperienza maturata dal vivo su palchi italiani e internazionali, come headliner e aprendo i concerti di Kasabian, The Vaccines, Skunk Anansie, Twenty One Pilots, Omar Pedrini, Punkreas in brani essenziali e diretti come “10 Notti”, “Passi” e “Sapore”.

Una provocazione ragionata che invita a guardarsi allo specchio ed accettare le proprie responsabilità, emotive e personali tra tradimenti, relazioni tossiche, la sensazione a volte giusta a volte errata che tutto accada per un motivo che anima “Cambiare Male” e “Serpenti” che chiudono sedici minuti di musica spontanea e genuina.

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