Marco Iacampo da tempo attivo con progetti come Nuovissimo Canzoniere Italiano, Goodmorningboy ed ex cantante degli Elle, dopo aver completato negli anni scorsi la trilogia “Valetudo”, “Flores” e “Fructus” riparte con “Preghiere Contemporanee”. Nove brani in cerca di spiritualità tra passato e futuro.

Credit: Alberto Pagliuca

Un disco registrato da Lele Battista, prodotto da Iacampo e Leziero Rescigno con un fidato gruppo di collaboratori: Alberto Zanon al contrabbasso e Giuseppe Franchellucci (Teho Teardo, Jonny Greenwood) al violoncello, Chiara Castello alla voce, Sergio Marchesini alla fisarmonica. Canzoni nate negli ultimi sette anni nella fattoria vicino alla laguna veneta dove Iacampo ha vissuto e che molto devono a quei panorami.

Cantautorato e folk sono il fulcro di brani come “Mondo Parallelo” con chitarra e archi e “Quanto Assomigliamo A Dio” o “F.A.R.O” esortazione al ritmo di una frenetica chitarra acustica. Minimalismo che convive con brani più elaborati come “I Tuoi Occhi, I Miei Occhi” intenso brano con contrabbasso e violoncello dal crescendo piuttosto deciso.

L’intimità di “Anima Piena” e le storie de “Il Regno” sono la spina dorsale di un album che culmina in “Gesù L’Aveva Detto” preghiera laica e contemporanea che riflette sul quotidiano con lucidità. L’orchestrale “Come Due Cuori” e la melodica “In Tutti I Miei Guai” chiudono un album maturo e onesto che guarda alla vita con rinnovata sicurezza.