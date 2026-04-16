Stefan Bollmann, Attribution, via Wikimedia Commons

Per la sua ventesima edizione il Barezzi Festival di Parma ha fatto ancora una volta le cose in grande.

La rassegna emiliana, che si terrà tra giovedì 10 e domenica 13 dicembre tra Parma, Fidenza e Busseto, ha annunciato oggi i nomi degli artisti che parteciperanno all’edizione 2026.

John Grant, Glen Hansard, Sleaford Mods, Peter Hook And The Light (unica data italiana), Arab Strap (unica data italiana) e Gaia Banfi saranno tra i protagonisti delle serate del festival.

Il programma è così diviso:

Giov. 10 Teatro Verdi – Busseto (PR) – John Grant (20.30)

Ven. 11 Teatro Regio – Parma – Glen Hansard (18) & Sleaford Mods (21.30)

Sab. 12 Teatro Regio – Parma – Peter Hook And The Light (21.30)

Dom. 13 Teatro Magnani – Fidenza (PR) – Arab Strap (18) / Borgo Santa Brigida 5/a – Parma – Gaia Banfi (21)

I biglietti per tutti gli eventi sono già disponibili su ‘Postoriservato.it‘.