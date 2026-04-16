Per la sua ventesima edizione il Barezzi Festival di Parma ha fatto ancora una volta le cose in grande.
La rassegna emiliana, che si terrà tra giovedì 10 e domenica 13 dicembre tra Parma, Fidenza e Busseto, ha annunciato oggi i nomi degli artisti che parteciperanno all’edizione 2026.
John Grant, Glen Hansard, Sleaford Mods, Peter Hook And The Light (unica data italiana), Arab Strap (unica data italiana) e Gaia Banfi saranno tra i protagonisti delle serate del festival.
Il programma è così diviso:
Giov. 10 Teatro Verdi – Busseto (PR) – John Grant (20.30)
Ven. 11 Teatro Regio – Parma – Glen Hansard (18) & Sleaford Mods (21.30)
Sab. 12 Teatro Regio – Parma – Peter Hook And The Light (21.30)
Dom. 13 Teatro Magnani – Fidenza (PR) – Arab Strap (18) / Borgo Santa Brigida 5/a – Parma – Gaia Banfi (21)
I biglietti per tutti gli eventi sono già disponibili su ‘Postoriservato.it‘.