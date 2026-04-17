L’acclamato cantautore newyorkese Jesse Malin torna con un nuovissimo singolo doppio, che abbina il brano originale “Hollywood Forever” a un’audace reinterpretazione di “Rudie Can’t Fail”, l’amato classico dei The Clash: entrambi i brani mettono in luce le profonde radici di Malin nella tradizione del rock ‘n’ roll, continuando al contempo a far evolvere il suo stile compositivo.

Il lato A, “Hollywood Forever”, è un nuovo brano originale dal tono cinematografico e riflessivo che vede Malin al massimo della forma, fondendo una narrazione sincera con il suo caratteristico mix di grinta e melodia. Ancorato a immagini vivide e a un forte carico emotivo, il brano è interpretato dalla voce inconfondibile di Malin e dal suo stile compositivo senza tempo.

Malin dice: “‘Hollywood Forever’ è un tributo al mio caro amico, Howie Pyro, scomparso nel 2022. Il suo desiderio era quello di essere sepolto nel leggendario cimitero di Hollywood Forever. Ultimamente ho pensato molto a lui e significa molto per me poter parlare di lui ogni sera nel mio spettacolo ‘Silver Manhattan’ – è la nostra storia ed è la nostra canzone. Grazie a Tad Kubler degli Hold Steady e a Jimmy G dei Murphy’s Law per essersi uniti a me, Derek, Rob, Paul e James in questo progetto.”

Sul lato B, Malin reinterpreta “Rudie Can’t Fail” dei Clash, dando il suo tocco personale a uno degli inni più intramontabili del punk. Noto per la sua capacità di unire influenze classiche a un tocco moderno, Malin infonde nuova vita al brano, onorando al contempo lo spirito e l’urgenza che hanno reso l’originale un pezzo di spicco nel catalogo dei Clash.