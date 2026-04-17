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Alla fine degli anni Novanta i CD erano nel loro apice di potere. Oggetti lucidi, perfetti, quasi sacrali: file solidificati in plastica, custoditi in scaffali che sembravano archivi della memoria collettiva. Nulla sembrava poter incrinare quell’egemonia ordinata, industriale, rassicurante. La musica aveva un peso, un prezzo, una forma. Era qualcosa che si possedeva. Poi arrivò Shawn Fanning.

Non un magnate, non un dirigente di una major, ma un ragazzo con un’idea disarmante nella sua semplicità: collegare i computer delle persone tra loro e permettere lo scambio diretto di file musicali, gli MP3. Nessun intermediario. Nessuna attesa. Nessuna autorizzazione. E così nacque Napster.

Un programma. Ma soprattutto, una frattura. Un programmatore informatico, con poche righe di codice, fece saltare il banco. Letteralmente. Iniziò a circolare una musica diversa non per contenuto, ma per natura: liquida, istantanea, virale, digitale. Una musica che non si lasciava più contenere e che sfuggiva dalle mani prima ancora di essere afferrata. Milioni di persone entrarono dentro quel flusso. Non più spettatori, ma partecipanti. Non più consumatori, ma nodi di una rete viva. Le etichette discografiche, all’inizio, non capirono. Non potevano capire. Erano abituate a controllare la distribuzione, non a fronteggiare una dispersione. Quando si accorsero di ciò che stava accadendo, era già troppo tardi: la rivoluzione era iniziata. E non era solo tecnologica, era culturale, quasi antropologica.

I Metallica tentarono, a modo loro, di reagire, decisero di portare Napster in tribunale. Un gesto che, oggi, appare quasi mitologico, come se una band provasse a fermare un’onda con le mani. Non era solo una battaglia legale, ma fu, soprattutto, lo scontro tra due concezioni del mondo. Da una parte la proprietà, dall’altra la condivisione. Da una parte il controllo, dall’altra la diffusione incontrollabile. Al di là degli esiti legali, possiamo affermare che Napster vinse e, allo stesso tempo, perse. Vinse perché aprì una possibilità irreversibile: la musica poteva essere libera dai supporti fisici, poteva esistere ovunque e in qualsiasi momento della nostra vita. Perse perché quel mondo libero non rimase tale. Fu immediatamente riassorbito, riorganizzato, normalizzato. Eppure, in quel breve spazio di tempo, Napster aveva liberato un mondo — e, allo stesso tempo, aveva contribuito a distruggerlo per sempre. Quello che venne dopo non fu un semplice progresso, ma una mutazione. I vecchi formati iniziarono a scomparire, i numeri cambiarono significato, le radio persero centralità, le produzioni si adattarono a nuovi ritmi, i concerti divennero sempre più centrali — e sempre più costosi. La musica smise di essere un oggetto per diventare un servizio virtuale.

Oggi le giovani generazioni crescono dentro questa realtà come se essa fosse sempre esistita. La musica è lì, invisibile, immediata, infinita. Non si scarica più, non si attende, non si cerca davvero: si riceve. È un flusso continuo che accompagna ogni gesto, ma che, raramente, lascia una traccia significativa, un contenuto, un valore. E forse è proprio qui che si consuma l’oblio definitivo. Perché senza memoria di Napster, senza memoria di quella frattura, tutto appare ovvio e naturale. Inevitabile. Come se la musica fosse sempre stata così: liquida, incorporea, accessibile ovunque e a chiunque. Ma non è stato sempre così. E soprattutto: non è detto che sia meglio.

Le piattaforme musicali hanno costruito un nuovo sistema, apparentemente democratico, ma profondamente iniquo. I profitti si concentrano, mentre gli artisti — soprattutto quelli emergenti — faticano a vivere del proprio lavoro. Si moltiplicano singoli effimeri, pensati più per alimentare algoritmi che per restare nel tempo. I concerti diventano eventi per pochi, con prezzi sempre più spropositati. Il collezionismo si trasforma in un lusso per ricchi e nostalgici. Intanto, nuove forme di ingerenza e di manipolazione — controllate dalle intelligenze artificiali — iniziano a orientare gusti, visibilità, possibilità, originalità. Un sistema che appare inarrestabile, irrefrenabile.

E in questo sistema nessuna band, oggi, penserebbe mai di fare ciò che fecero i Metallica. Nessuno sfiderebbe apertamente la macchina. La strada del presente, in qualsiasi campo, è quella dell’accordo, della complicità, del compromesso. Un equilibrio che garantisce guadagni reciproci — ma che, spesso, schiaccia chi sta ai margini. Chi ha meno mezzi. Meno conoscenze utili. Meno tutele. E questo vale per tutti: per il grande pubblico, per gli ascoltatori, per i fan, per gli amanti della musica. Ma anche — e soprattutto — per gli artisti meno noti, più innovativi, più scomodi. Quelli meno disposti a diventare ingranaggi.

Perché oggi la musica non è solo musica. È parte di un sistema più grande. Un meccanismo mediatico che non si limita a diffondere canzoni, ma contribuisce a costruire consenso politico e sociale, a sostenere equilibri di potere, a rafforzare chi da quel potere trae benefici, ricchezze, opportunità, favori. Napster, nel suo caos primordiale, aveva aperto una crepa in tutto questo. Una crepa che oggi si è perfettamente richiusa. Ma che, ovviamente, chi ha a cuore la musica vera – la musica suonata da persone vere, con le proprie idee, le proprie passioni, i propri sogni, le proprie convinzioni – spera ancora vibri sotto la superficie omologata, liscia e levigata di questo presente mostruosamente perfetto.