credit: Riccardo Bagnoli

Quarant’anni di attesa e finalmente i Litfiba (Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo) hanno pubblicato “17 Re”, la canzone che ha dato il titolo all’album pubblicato nel 1986 ma che fu esclusa nella tracklist perché in quel momento non ritenuta in linea con il resto dell’album diventando a tutti gli effetti un mistero della musica italiana.

Oltre alla versione digitale, da venerdì 24 aprile sarà disponibile sul Sony Music Store la versione Vinile Maxi Single verde numerato (https://Epic.lnk.to/17Re).

L’occasione per questa pubblicazione sono i festeggiamenti per i quarant’anni di “17 Re“, disco diventato culto che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano e che a partire dal prossimo 27 giugno tornerà sui palchi di tutta Italia grazie a “Quarant’Anni Di 17 Re” – Tour 2026″.

Parlando del brano, Piero Pelù racconta: “L’attualità di “17 Re” è impressionante. Fu scartata dalla track list dell’album omonimo 40 anni fa e oggi esce a gamba tesa e attualizzata per raccontare la spietatezza dei King Kong globali nelle stanze dei bottoni, meritevoli solo di uno shah-mat, lo scacco matto di persiana cultura”. “17 Re è un urlo rock-wave contro chi vuole cancellare il peso degli errori tragici del nostro passato, per un riscatto sofferto del valore assoluto della Pace.”

Il tour vedrà impegnati i Litfiba degli anni ’80 nella formazione originale composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo (formazione che si era esibita per l’ultima volta insieme il 27 luglio 2014 sul palco del Traffic Festival di Torino) a cui si aggiunge l’ormai consolidato Luca “Mitraglia” Martelli alla batteria per solo 20 date che dal 27 giugno al 15 agosto porteranno la band in giro per l’Italia toccando alcune delle più importanti città e festival.

Questi 20 unici appuntamenti saranno l’occasione irripetibile per riportare dal vivo le emozioni, la potenza, l’energia e la poesia visionaria e anticipatrice di uno dei capitoli più amati della storia del post punk, della new wave, della etno wave, dark wave e del rock europeo e riascoltare dal vivo le canzoni di quell’album leggendario suonate nella loro totalità come non è mai successo in precedenza nella storia, oltre ai grandi classici che hanno segnato la storia dei Litfiba.

La band darà una piccola anticipazione del tour (di cui sono già stati venduti oltre 70.000 mila biglietti) il prossimo Primo Maggio sul palco del Concerto in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma.

“17 Re”,è il secondo episodio della Trilogia delle vittime del potere che insieme a “Desaparecido” e “Litfiba 3″, la band volle dedicare alle vittime del potere e che oggi più che mai tocca temi di esplosiva, scottante attualità.

“17 Re”, infatti, esprime ancora oggi una forza rara capace di attraversare le generazioni.

Questo il calendario degli appuntamenti prodotti e organizzati da MC2Live:

27 giugno Perugia – Umbria Che Spacca Festival

30 giugno Padova – Sherwood Festival

02 luglio Bari – Fiera del Levante

04 luglio Pescara – Terrasound Festival, Porto Turistico

07 luglio Milano – Kozel Carroponte

09 luglio Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2026, Castello Scaligero

11 luglio Asti – AstiMusica, Piazza Alfieri

14 luglio Genova – Altraonda Festival

16 luglio Roma – Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle

18 luglio Servigliano (FM) – NoSound Fest, Parco della Pace

21 luglio Bologna – Sequoie Music Park

23 luglio Firenze – Prato delle Cornacchie

25 luglio Cosenza – Rendano Arena, Piazza XV Marzo

28 luglio Napoli – Arena Flegrea

01 agosto Alghero – Alguer Summer Festival, Anfiteatro Ivan Graziani

04 agosto Catania – Villa Bellini

07 agosto Melpignano (LE) – Sei Festival, Piazza Avantaggiato

11 agosto Palmanova (UD) – Estate di Stelle, Piazza Grande

13 agosto Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live

15 agosto Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay

BIGLIETTI

MC2 Live https://mc2live.it/artista/litfiba/

Vivaticket https://www.vivaticket.com/it/tour/litfiba/4519 |https://www.vivaticket.com/it/artist/litfiba/101501