Credit: Jeffrey Brundage

Hayden Everett è un musicista di stanza a Seattle attivo sin dal 2019.

Nonostante finora abbia pubblicato alcuni EP, nel corso degli anni lo statunitense è stato già in tour con artisti importanti come The Paper Kites, Hazlett, Trousdale, Luca Fogale, Vacation Manor e Jonah Kagan.

Oggi finalmente arriva il suo primo album, “So The Sun Can Pour”.

In sostanza, “So The Sun Can Pour” racchiude un sentimento semplice ma intenso: bisogna lasciare che piova affinché il sole possa splendere. Questa filosofia permea ogni aspetto del disco, dalla profondità dei testi all’approccio grezzo e umano alla registrazione. Si sentono le dita sulle corde, i respiri tra una frase e l’altra, i piccoli rischi e i minuscoli dettagli umani. È lì che batte il cuore dell’album.

Insieme alla release Everett realizza un altro singolo, “Tailor”, che potete ascoltare qui sotto.

Semplice, delicato e tenero, il brano, costruito con lap steel e chitarra, il brano sembra avvolgerci con quella sua emotività folk, impreziosita nella parte finale anche da alcuni fiati: toccante bellezza!

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