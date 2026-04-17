Gli Icons of Elegance tornano con un nuovo brano che si muove deliziosamente tra cristalline movenze di guitar-pop, classico e raffinato e una buona dose di chamber pop (molto accorto l’uso degli archi, che a un certo punto prendono molto bene spazio): l’equilibrio tra queste caratteristiche si trova tutto in “Simple As That”, capace di profumare tanto di anni 60, quanto di ’80, qualcosa che guarda al passato ma si muove perfettamente nel presente.

La band è formata da due fratelli (Anssi e Henri Växby, che dividono il loro tempo tra Londra e Helsinki) che non ci paiono certo litigiosi come gli Oasis ai tempi d’oro, anzi, il loro motto è quello di non dover sempre spiegare tutto, per trovare naturalmente una comprensione reciproca radicata da qualche parte in un passato comune.

“Simple As That” è l’ultimo singolo che precede il loro nuovo album “Bang! Bang! Bang!”, in uscita il 22 maggio via Dinner With Daisy Records ed Emsalö Music.

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