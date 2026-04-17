Ritroviamo con piacere i deliziosi Remington Super 60 che ci portano sempre a fare un giro in un pop sofisticato e old school: “Time to Breathe” è fortemente incalzante, una linea di basso e un ritmo accattivante svelano la strada, mentre la melodia vocale di Elisabeth fa il resto. Tastiere, gentilezza e pop, i Remington non si smentiscono.

Burt Bacharach, Brian Wilson e i Velvet Underground, oltre che band più recenti come New Order, Stereolab, High Llamas, Cornelius e Yo La Tengo, ecco i punti di riferimento precisi dei nostri norvegesi.

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