Live Nation e Ticketmaster erano la stessa macchina. Lo stesso motore. Lo stesso interesse. Che ci fosse qualcosa di losco era evidente: chi organizza gli eventi e possiede arene e sale concerti, non dovrebbe possedere anche chi vende i biglietti. Un corto-circuito perfetto, scientifico nella sua brutalità. Io scelgo la location, io produco il concerto, io lo promuovo, io lo distribuisco, io ne stabilisco il prezzo. E tu, spettatore, puoi solo scegliere se entrare o restare fuori. Non esiste alternativa, perché ogni strada conduce lì.

Una giuria federale di Manhattan ha riconosciuto ciò che molti avevano intuito, da tempo, a proprie spese: non si trattava di semplice integrazione verticale, ma di un brutale monopolio di fatto. Un sistema chiuso, autoreferenziale, in grado di schiacciare qualsiasi concorrenza e di imporre condizioni unilaterali. Il sovraccarico quantificato – 1,72 dollari a biglietto – suona quasi come una beffa. Una cifra simbolica rispetto a ciò che davvero è accaduto. Perché il vero costo non è mai stato solo nel biglietto. E noi, che, solitamente, frequentiamo palazzetti e arene lo sappiamo benissimo. È stato intossicato e deformato l’intero eco-sistema dello spettacolo dal vivo. I parcheggi diventati esosi, le bibite trasformate in lusso, i gadget gonfiati in modo spropositato, gli accessi differenziati, le “esperienze VIP” costruite per stratificare il pubblico. Non più comunità, ma gerarchia. Non più condivisione, ma segmentazione.

Dal 2010, dopo la fusione, Live Nation e Ticketmaster sono diventati un gigante capace di controllare fino a quasi il 90% del mercato musicale: organizzazione, produzione, marketing, distribuzione. Un dominio totale, capace non solo di determinare i prezzi, ma di influenzare carriere. Di decidere chi suona e chi resta ai margini. Di premiare chi accetta il sistema e di penalizzare chi lo rifiuta. In un simile contesto, la concorrenza non è semplicemente ridotta: è resa impossibile. E allora la domanda si allarga, diventa più inquieta, più universale: quanto è reale la nostra libertà di scelta?

Viviamo immersi in un’illusione sofisticata. Ci viene offerta una molteplicità di opzioni, di marchi, di piattaforme. Ma, spesso, dietro quella varietà apparente, si nascondono gli stessi attori, le stesse multinazionali, gli stessi capitali. Cambia il logo, cambia l’interfaccia, ma il flusso del denaro segue sempre gli stessi canali. È una coreografia del mercato perfettamente orchestrata: la competizione simulata per mascherare il controllo totale.

Nel caso della musica dal vivo, questo controllo assume una forma quasi narrativa. Non si limita a vendere un biglietto, ma costruisce l’intero racconto dell’esperienza: dall’annuncio del tour fino all’ultima nota sul palco. E in questo racconto, il fan diventa una variabile economica, una cifra da ottimizzare, uno sciocco da sfruttare a proprio piacimento. Gli spettatori sono trattati come numeri, come folla da gestire, da spremere e da monetizzare in ogni possibile declinazione. Non più partecipanti, ma consumatori passivi di un rito svuotato. Eppure, la musica nasce altrove.

Nasce nell’imprevisto, nella condivisione, nella vulnerabilità di un momento irripetibile. Nasce in uno spazio umano, non in un algoritmo di pricing dinamico. Per questo la questione non è solo economica, ma culturale. Cosa accadrà ora? Le decisioni giudiziarie americane aprono uno spiraglio, ma restano ancora timide. Non impongono lo scorporo, non spezzano davvero il gigante. Promettono un ritorno alla concorrenza, ma senza intervenire sulle radici del problema. E, allora, lo scenario resta sospeso, anche per noi, qui in Italia: assisteremo a un cambiamento reale o solamente a un semplice riassestamento di facciata?

La vera sfida sarebbe un’altra. Restituire centralità alle persone. Ridurre la distanza tra artista e pubblico. Rendere lo spettacolo nuovamente accessibile, umano, condiviso. Non un lusso, non un privilegio, ma un’esperienza viva. Ma questo richiede più di una sentenza. Richiede una trasformazione profonda del modo in cui pensiamo il mercato e viviamo la musica. Perché il nodo, alla fine, è tutto qui: crediamo di scegliere. Crediamo di poter decidere tra alternative diverse. Ma troppo spesso, dietro quelle alternative, si nasconde un’unica regia. E la libertà diventa una scenografia. E noi, seduti in platea, applaudiamo senza accorgerci che lo spettacolo – quello vero – si sta svolgendo altrove. Noi, però, ne conosciamo il suono: è quello delle monete, con il registratore di cassa e quel loop ossessivo che non si spezza mai davvero. Come se il denaro non fosse solo un mezzo, ma un ambiente. Un’aria che respiriamo senza accorgercene.

Ed è forse qui che il cerchio si chiude. Perché possiamo indignarci, possiamo riconoscere il monopolio, possiamo persino denunciarlo. Ma finché accettiamo il ritmo imposto — finché continuiamo a entrare nel meccanismo, a comprare, a partecipare, a legittimare — restiamo parte della stessa composizione. Non spettatori, ma ingranaggi. Il problema non è solo chi controlla il mercato. È che il mercato ha imparato a suonare dentro di noi. Sempre uguale. Sempre in loop.