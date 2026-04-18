Il quindicesimo LP di Madonna, “Confessions II“, vedrà la luce, il prossimo 3 luglio via Warner, a distanza di ben sette anni da “Madame X”.
Il nuovo album è la continuazione dell’iconico “Confessions on a Dance Floor” (2005).
Madonna riassume al meglio il suo nuovo disco citando le prime righe della sua canzone “One Step Away”:
La gente pensa che la musica dance sia superficiale, ma si sbaglia di grosso. La pista da ballo non è solo un luogo, è una soglia: uno spazio rituale dove il movimento sostituisce il linguaggio.
E poi aggiunge:
Quando Stuart Price e io abbiamo iniziato a lavorare a questo disco, questo era il nostro manifesto»: «Dobbiamo ballare, festeggiare e pregare con i nostri corpi. Sono cose che facciamo da migliaia di anni — sono davvero pratiche spirituali. Dopotutto, la pista da ballo è uno spazio rituale. È un luogo in cui ci si connette — con le proprie ferite, con la propria fragilità. Il rave è un’arte. Si tratta di spingersi oltre i propri limiti ed entrare in contatto con una comunità di persone che la pensano allo stesso modo. Suono, luce e vibrazioni. Rimodellano le nostre percezioni. Ci trascinano in uno stato simile alla trance. La ripetizione del basso: non la sentiamo solo, ma la percepiamo.
Ad anticipare la release ecco il nuovo brano “I Feel So Free”, di cui potete vedere il video qui sotto.
Ieri sera inoltre Madonna si è esibita al Coachella come ospite di Sabrina Carpenter: durante la sua performance la statunitense ha suonato quattro canzoni, “Vogue, “Get Together”, “Like A Prayer” più una ancora senza titolo che probabilmente farà parte del suo nuovo LP.