Il quindicesimo LP di Madonna, “Confessions II“, vedrà la luce, il prossimo 3 luglio via Warner, a distanza di ben sette anni da “Madame X”.

Il nuovo album è la continuazione dell’iconico “Confessions on a Dance Floor” (2005).

Madonna riassume al meglio il suo nuovo disco citando le prime righe della sua canzone “One Step Away”:

E poi aggiunge:

Quando Stuart Price e io abbiamo iniziato a lavorare a questo disco, questo era il nostro manifesto»: «Dobbiamo ballare, festeggiare e pregare con i nostri corpi. Sono cose che facciamo da migliaia di anni — sono davvero pratiche spirituali. Dopotutto, la pista da ballo è uno spazio rituale. È un luogo in cui ci si connette — con le proprie ferite, con la propria fragilità. Il rave è un’arte. Si tratta di spingersi oltre i propri limiti ed entrare in contatto con una comunità di persone che la pensano allo stesso modo. Suono, luce e vibrazioni. Rimodellano le nostre percezioni. Ci trascinano in uno stato simile alla trance. La ripetizione del basso: non la sentiamo solo, ma la percepiamo.