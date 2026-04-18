I Dead Can Dance sono tornati con “Death Cults”, nuovo capitolo della loro serie di pubblicazioni mensili previste per il 2026. Il brano è ora disponibile sulla pagina Bandcamp della band.

<a href="https://deadcandance.bandcamp.com/album/death-cults">Death Cults by Dead Can Dance</a>

Il gruppo ha già fatto sapere che pubblicherà, con cadenza mensile, per tutto il 2026, una serie di brani distribuiti in esclusiva su Bandcamp dall’etichetta Holy Tongue Records. Il primo brano della serie, “Our Day Will Come”, era stato pubblicato il 20 marzo. Al momento, i Dead Can Dance non hanno annunciato un nuovo album completo.

Resta da chiedersi quanto (e quale) sia il “peso specifico” di Lisa Gerrard in queste nuove composizioni, che sembrano più farina del sacco di Brendan Perry…