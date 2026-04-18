Sulla pagina Bandcamp dei Glazyhaze c’è una descrizione di questo nuovo brano: “Dolce ma incisiva, grezza e sensuale, “Do You?” è una canzone rock dal cuore pop, sospesa tra il calore della notte e la tranquilla intimità della luce dell’alba.“

<a href="https://glazyhazemusic.bandcamp.com/track/do-you">Do You? by Glazyhaze</a>

Poche parole che però sono riuscite perfettamente a cogliere l’anima di questo nuovo brano della formazione veneziana. Si perché “Do You?” si presenta quasi sorridente, quasi leggera, scherzosa e delicatamente pop, ma poi ci ricorda con chi abbiamo a che fare e svela carte che strizzano l’occhio allo shoegaze, senza perdere nulla in linea melodica e senza dismettere quei panni “leggeri” che ci avevano subito catturato. Potrebbe essere questa la nuova strada sonora di una band che, fino ad ora, non ha mai sbagliato nulla? Noi restiamo in attesa, ma intanto questa canzone è sublime.

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Glazyhaze: Bandcamp

