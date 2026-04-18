In prima linea nella nuova ondata di rock alternativo ispirato agli anni ’90, il duo di Glasgow Saint Sappho – composto da Zoe Young e Tammy Dyson – è pronto a pubblicare il proprio album di debutto “Between The Lines” il 1° maggio.

“Between The Lines” è anche il titolo del nuovo singolo che ci porta in territori onirici e quasi dream-pop, con un taglio però epico, visionario. Un mondo da sogno ma in cui le emozioni si fanno forti e la voce di Zoe Young ci guida in un contesto affascinante e rigogoglioso. Se vi vengono in mente i Verve dei primi dischi, beh, non state sbagliando. Piace molto quel senso di quiete che si respira a metà brano, prima dell’assolo di chitarra e delle voci che poi emergono in un coro ricco di suggestioni. Nei Saint Sappho è come se vivessero più anime che sanno trovare il loro spazio e mettersi in luce.

Audace, introspettivo ed emotivamente carico, “Between The Lines” è, a quanto ci dicono le note stampa, un disco plasmato dallo spirito inquieto del rock alternativo degli anni ’90 e affinato attraverso una lente distintamente moderna. Attraverso tredici brani, i Saint Sappho sfoggiano un suono davvero unico, al tempo stesso sognante e nostalgico, ma anche lungimirante e, a tratti, euforico. “Between The Lines” combina un songwriting introspettivo con l’ampiezza melodica del Britpop, la grinta del grunge degli anni ’90, la malinconia esistenziale dello shoegaze e il dramma in grande stile del rock alternativo classico.

In “Between the Lines” Saint Sappho si interroga sull’identità, l’amore, il dolore e la silenziosa incertezza di diventare una persona nuova. Le canzoni oscillano tra momenti intimi e arrangiamenti più ampi e anthemici, catturando il tira e molla tra vulnerabilità e liberazione.

Listen & Follow

Saint Sappho: Instagram