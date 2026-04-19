I musicisti dei Talk Talk si riuniranno per un concerto unico a Londra in occasione del 40° anniversario del loro album classico “The Colour Of Spring“, originariamente pubblicato il 17 febbraio 1986.

Il terzo album in studio della band ha rappresentato una svolta importante per il gruppo. Ha segnato l’abbandono del synthpop che li aveva resi famosi, abbracciando invece uno stile più sperimentale, con jazz e art pop come linee guida, gettando le basi per i futuri album “Spirit Of Eden” e “Laughing Stock”.

Il 5 settembre, musicisti tra cui Simon Brenner, il tastierista fondatore del gruppo, oltre a Phil Ramocon e Ian Curnow, si riuniranno per un concerto unico all’O2 Forum Kentish Town di Londra, dove suoneranno “The Colour Of Spring” per intero.

Saranno accompagnati sul palco da Sophie Barker (Zero 7), Gale Paridjanian (Turin Brakes), Tim Eisenburg (Sweet Billy Pilgrim), Chris Hampson e Jacob Brown. Ci saranno anche collaborazioni con ospiti durante la serata, tra cui Ed Harcourt e Fyfe Dangerfield dei Guillemots, che suoneranno in apertura e Mark Gardener dei Ride.



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Mark Hollis è scomparso nel 2019 all’età di 64 anni.