Gli Hard-Fi hanno pubblicato “Looking For Fun”, un nuovo singolo ispirato ai Clash.

Il nuovo brano è tratto dal loro nuovo album in studio, “Sweating Someone Else’s Fever“, che segna il loro primo disco in 15 anni. In uscita il 19 giugno per V2, il nuovo album è stato scritto e registrato nel corso del 2025 e prodotto dal frontman Richard Archer insieme a Wolsey White.

Il primo assaggio dell’album è arrivato il mese scorso con “They Ain’t Your Friends”.

Il nuovo brano è descritto da Archer come ispirato ai Clash: “Si tratta di cercare di trovare la gioia nella vita mentre tutti cercano di darti un calcio nelle palle.”



Nel nuovo disco figurano anche collaborazioni come il rapper colombiano Mike Kalle e la cantante Krysten Cummings.