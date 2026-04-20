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Graham Coxon ha annunciato l’intenzione di pubblicare l’album inedito del 2011 “Castle Park” e di ristampare tutti i suoi dischi da solista. “Billy Says” è il primo freschissimo assaggio:

Il chitarrista dei Blur ristamperà tutti i suoi album solisti nei prossimi 12 mesi, cominciando, il 19 giugno, dal suo album di debutto del 1998 “The Sky Is Too High” e dal suo seguito “The Golden D”.

Quel giorno ci sarà anche l’uscita di “Castle Park”, prodotto da Ben Hillier (che ha anche curato “Think Tank” dei Blur); l’album è stato registrato nel 2011 nell’ambito delle sessioni per “A+E” ed era originariamente destinato a fare da seguito al suo ottavo LP solista, ma era stato rinviato a causa della reunion iniziale dei Blur e poi abbandonato quando Coxon si è dedicato ad altri progetti.

Un primo assaggio dell’album arriva con “Billy Says”, un brano fisso nei set live di Coxon che riecheggia il classico sound Mod/The Kinks che tanto ha fatto anche la fortuna dei Blur.

Si esibirà inoltre nel suo primo live solista con la band dopo 10 anni, celebrando l’intera sua carriera solista, con un concerto a Londra all’O2 Forum Kentish Town il 28 novembre. Biglietti QUI.



Già attivi i preorder degli album: “Castle Park” (pre-ordina qui), “The Sky is Too High” (pre-ordina qui) e “The Golden D” (pre-ordina qui) usciranno venerdì 19 giugno.



Tracklist:

Billy Says

Alright

When You Find Out

“sn’t It Funny

There’s a Little House

Easy

Dripping Soul

Forget Today

Mélodie Pour Christine

All The Rage