I Blossoms hanno svelato il nuovo singolo “Joke About Divorce”.

Il singolo sembra essere il primo assaggio di nuova musica in arrivo nel corso dell’anno.

“Durante ogni litigio, non importa quanto grande o piccolo, c’è sempre quel momento in cui l’umorismo potrebbe disarmare completamente entrambi e smorzare l’intera situazione“, ha detto Ogden parlando dell’ispirazione del brano. “In questa occasione, ho pensato che scherzare sul divorzio avrebbe sortito proprio quell’effetto…ma ho sbagliato completamente i tempi. Anziché alleggerire l’atmosfera, ho peggiorato le cose, e quel momento è finito per essere immortalato in una canzone pop di tre minuti e mezzo“.