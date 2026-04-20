Credit: Charlie & Charlie

Seguiamo ormai i Man/Woman/Chainsaw da ormai un paio d’anni, grazie alla nostra rubrica “Brand New”.

La giovane band londinese, dopo aver realizzato il loro primo EP, “Eazy Peazy”, via Fat Possum Records, a novembre 2024, hanno firmato alla fine dello scorso anno un contratto con la Fiction Records e oggi annunciano il loro debutto full-length, “Cannonball“, in uscita il prossimo 7 agosto proprio per la nota label britannica.

Le 11 canzoni di “Cannonball” esplodono di pura emozione: imponenti ed esuberanti, ricche di strutture non convenzionali e ritornelli di livello mondiale, questo album tanto atteso corona gli anni di tour intensi della band, scoprendo al contempo nuove dimensioni e sfaccettature inaspettate nel loro modo di comporre. È un primo album incisivo e intelligente, che presenta i Man/Woman/Chainsaw esattamente come sono in questo momento: una delle giovani band più promettenti di Londra, che sta affermandosi come sperimentatori senza paura e cantautori vitali. “Stavamo parlando di realizzare un intero album di brani di grande impatto, in cui tutto fosse davvero in primo piano”, dice la batterista Lola Cherry.

Lavorando con Seth Evans (Geordie Greep, Black Midi) e Margo Broom (Fat White Family, Big Joanie), i Man/Woman/Chainsaw hanno trovato per “Cannonball” un suono pulito e grandioso, che ben si adatta alle loro intenzioni emotive. La sua sapiente e organica fusione di teatralità e cruda onestà nasconde il suo intenso livello di maestria; queste canzoni sono affilate come rasoi ed evocano il caos e lo stress dell’adolescenza e dei primi anni venti meglio di quasi qualsiasi altra band attiva oggi.

“Cannonball” è all’altezza del suo nome, atterrando con un tonfo al centro della scena sperimentale londinese e confermando sicuramente i Man/Woman/Chainsaw come le sue stelle più brillanti.

Il gruppo inglese ha intanto condiviso un nuovo singolo, “Nosedive” accompagnato da un video diretto dagli stessi Man/Woman/Chainsaw insieme a Charlie & Charlie.

La cantante e tastierista Emmie-Mae Avery dice del pezzo:

È una canzone che parla del desiderio di trovare contemporaneamente conforto e libertà in una relazione, attraverso la metafora di un uccello ferito in cerca di riparo. L’abbiamo trasformata in un brano allegro e ballabile, il cui tono cambia nel corso della canzone, come se si trovasse il modo di rialzarsi e volare via.

“Cannonball” Tracklist:

1. Only Girl

2. Canyons

3. Goddamn, Lizard Man!

4. Lighter

5. Nosedive

6. Get Up And Dance

7. Snakebite

8. Flick Of The Wrist

9. The Thing

10. Still Angry

11. Something Else To Give