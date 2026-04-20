Credit: Jo Metson Scott

A quasi quattro anni di distanza dall’uscita di “Weather Alive”, Beth Orton tornerà il prossimo 26 giugno, via Partisan Records, con il suo nono LP, “The Ground Above“.

Da oltre trent’anni Beth Orton è la nostra antenna verso il cosmo, la poetessa ufficiale di forze troppo vaste per essere colte tutte in una volta. A testimonianza della sua maestria artistica, “The Ground Above” è l’opera musicale più diretta e schietta che la musicista nativa del Norfolk abbia mai realizzato: urgente, cruda, incarnata ed emotivamente impavida, in bilico tra l’espressione inconscia e una composizione musicale ampia e senza tempo. La sua voce, che spazia da incantesimi sussurrati a lamenti primitivi, trasmette allo stesso modo melodie che ricordano la forma classica del songbook. In tutto l’album, la Orton documenta la sopravvivenza e il rinnovamento, la maternità e l’identità, il disagio politico e la scelta continua di restare – nell’amore, nell’arte e nel mondo.

Come per “Weather Alive”, il disco che le ha fatto ottenere il successo di critica nel 2022, Orton ha autoprodotto l’album, rimanendo fedele allo spirito collettivo delle registrazioni live iniziali mentre scolpiva ed espandeva, in un processo durato oltre un anno, il disco che ascoltiamo oggi. Lavorando con musicisti di fiducia, tra cui il polistrumentista Shahzad Ismaily, Sam Beste dei Vernon Spring, i batteristi Chris Vatalaro (Antibalas, Radiohead) e Vishal Nayak (Nick Hakim), il trombettista Christos Styliandes e il bassista Tom Herbert, Orton raggiunge nuove vette come produttrice e cantautrice.

Ad anticipare la release ecco il nuovo singolo “Waiting”, che potete ascoltare qui sotto.

Vi ricordiamo inoltre che la musicista inglese presenterà il suo nuovo LP anche in Italia con una data prevista per venerdì 31 luglio a Villa Bombrini di Genova (all’interno del Lilith Festival).

I biglietti del concerto, che costano 28,75 €, sono già disponibili su ‘Dice.fm‘.

“The Ground Above” Tracklist:

1. The Ground Above

2. Before I Knew

3. Cigarette Curls

4. Waiting

5. Celestial Light

6. I’ll Miss You

7. Love You Right

8. Otherside