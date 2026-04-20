Sempre un bel viaggio la musica dei Movie Star Junkies, una di quelle band per cui un disco è vinile, oggetto da collezione come dimostrano le copertine dei loro album, a partire dall’esordio “Melville” sulle orme dell’autore di “Moby Dick”, seguito da “A Poison Tree” ispirato a William Blake, “Son Of The Dust”, “Evil Moods” e “Shadow Of A Rose“.

Credit: Bandcamp

Un percorso sonoro e visivo di forte impatto che Stefano Isaia, Alberto Dutto, Salvatore Della Monica, Lorenzo Belli e Lorenzo Piffer proseguono con “Walk On Bones”. L’artwork è di James F. Johnston fondatore dei Gallon Drunk e ed ex chitarrista e organista di Nick Cave e dei Bad Seeds ma anche affermato pittore (sua la copertina di “Comfort In The Silence” dei Pinhdar).

Uno Ziggy Stardust stilizzato e notturno fa gli onori di casa, immagine particolarmente adatta all’atmosfera di un album dove rock, blues e bluegrass tornano a incontrarsi fin dalle prime intense note di “Nothing as It Seems” trascinata da chitarre e batteria e dalla voce di Isaia. Un’energia sfrenata ed elettrica, come dimostrano “Hard To Beat” e la melodica, ispirata title track.

La nuova line up consente ai Movie Star Junkies di essere più compatti e immediati ma sempre poetici in “Somewhere Below” e “Sandra” con la voce di Laura Guglielmi a costruire melodie sognanti in duetto con Isaia. Raffinata e costruita con aplomb britannico “In Circles”, il ritmo torna a salire con l’arrembante blues rock di “Behind the Hills” e la graffiante “When the Night Comes”.

Scattante e grintoso “Walk On Bones” conferma che i Movie Star Junkies sono ufficialmente back on the road con rinnovata vitalità e molto dinamismo, un sound potente e senza fronzoli che non rinuncia mai troppo a lungo alla melodia, nei frenetici accordi di “Far As Heaven” ad esempio o nella linea di basso e nelle chitarre di “The Party” che chiude un disco pronto per essere suonato dal vivo.