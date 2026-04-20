“Ride lonesome” è il titolo del nuovo singolo pubblicato da Beck. Il brano arriva dopo la raccolta “Everybody’s Gotta Learn Sometime”, uscita a gennaio, che offriva rarità, pezzi meno noti e cover.

Siamo vicini alle sonorità di “Sea Change” e di “Morning Phase”, chissà che questo non sia l’antipasto di un disco che potrà andare a chiudere una trilogia. Qui abbiamo chitarre acustiche, malinconia, toni bassi ma con un arrangiamento molto curato e un sapore country.

Per il momento Beck è fermo a “Hyperspace” del 2019.